Подтопленных домов на Прикарпатье уже не осталось

Жизнь на Прикарпатье восстанавливается. Подтопленных домов не осталось, но сохраняется угроза оползней.

После масштабного наводнения в западных областях Украины в Ивано-Франковской и Черновицкой областях уже не осталось подтопленных домов, сообщает ТСН. Однако, два села до сих пор полностью отрезаны от мира.

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На данный момент вода стоит еще в подвалах примерно 400 домов Прикарпатья. Многие дороги и мосты повреждены. Стихия отступила, но к двум селам спасатели пока еще добраться не могут. Еще к семи селам проезд ограничен.

На восстановление инфраструктуры, мостов и домов уйдет много времени и денег. Масштабное наводнение до предела осложнило жизнь многих людей на Прикарпатье. Жители некоторых сел на плечах переносят питьевую воду и продукты.

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Ситуация усложняется тем, что оползни слишком большие. Специальная техника пока с ними справиться не может. Поэтому жизнь многих людей из-за оползней по-прежнему находится под угрозой.

Напомним, что 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ливней начались сильные паводки. Местные власти эвакуировали людей из аварийных домов. Кабмин на ликвидацию последствий этой стихии выделил 750 млн гривен.