Ермак прилетел в Германию обсуждать вопросы достижения мира на Донбассе

Украинская делегация с Ермаком и Резниковым встретится с политическими советниками лидеров "Нормандской четверки".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации прибыл с рабочим визитом в Германию, сообщает сайт Офиса президента. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников.

Читай также: “За мою каденцию мы закончим эту войну“ – Зеленский о Донбассе

Наша делегация встретится с советниками лидеров “Нормандской четверки“. Затронут несколько очень важных для нашего государства тем. Обсудят прогресс в работе Трехсторонней контактной группы и то, как выполняются договоренности парижского саммита в Нормандском формате.

Кроме того, затронут вопрос о будущей встрече государств “Нормандской четверки“ в столице ФРГ. Ожидается, что этот саммит пройдет до конца текущего года.

Читай также: Контакты в нормандском формате отложили из-за коронавируса

Напомним, что в феврале Министерство иностранных дел Украины отвергло «мюнхенский» план по Донбассу. Украина отказалась рассматривать этот план, так как не посчитала его официальным предложением. Помимо всего прочего, в нем речь шла о “поисках новой идентичности“ для нашего государства.