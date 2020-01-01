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Ермак прилетел в Германию обсуждать вопросы достижения мира на Донбассе

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Украинская делегация с Ермаком и Резниковым встретится с политическими советниками лидеров "Нормандской четверки".
Ермак в Германии обсуждает вопросы достижения мира.
Ермак в Германии обсуждает вопросы достижения мира.
EPA/UPG

Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации прибыл с рабочим визитом в Германию, сообщает сайт Офиса президента. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников.

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Наша делегация встретится с советниками лидеров “Нормандской четверки“.  Затронут несколько очень важных для нашего государства тем. Обсудят прогресс в работе Трехсторонней контактной группы и то, как выполняются договоренности парижского саммита в Нормандском формате.

Кроме того, затронут вопрос о будущей встрече государств “Нормандской четверки“ в столице ФРГ. Ожидается, что этот саммит пройдет до конца текущего года.

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Напомним, что в феврале Министерство иностранных дел Украины отвергло «мюнхенский» план по Донбассу. Украина отказалась рассматривать этот план, так как не посчитала его официальным предложением. Помимо всего прочего, в нем речь шла о “поисках новой идентичности“ для нашего государства.

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Теги: Андрей Ермак, Алексей Резников, Нормандская четверка, нормандский формат
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