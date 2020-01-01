Во Львове будут снимать фильм по роману Кузьмы Скрябина

В городе планируют снимать даже берлинскую часть сюжета, поскольку в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов.

Во Львове уже в этом месяце начнутся съемки фильма по роману Андрея Кузьменко Я, Победа и Берлин. В субботу, 3 июля, мэр Львова Андрей Садовый встретился со съемочной группой фильма, сообщила пресс-служба горсовета Львова.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации", - рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

В свою очередь Садовый пообещал съемочной группе максимальную поддержку от города.

"Нам выгодно, чтобы во Львове создавались фильмы, чтобы это каким-то образом давало городу рекламу. Это особенно нужно в нынешнее время", - отметил Садовый.

Фильм Я, Победа и Берлин по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Финансовая поддержка со стороны государства составляет 27 млн грн - это 75% общей стоимости производства. Работу над фильмом начали в ноябре 2019 года.

Это будет комедия, рассказывающая историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто под маркой Победа. Готовый вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария - Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.

Напомним, о планах снять фильм по этому роману сообщалось еще с 2017 года.

А год назад Налоговая выписала штраф погибшему в ДТП Кузьме Скрябину. На его адрес пришел счет на 1,6 тыс. грн.

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