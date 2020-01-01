Минздрав готовит в трех областях больницы второй волны

В Закарпатской, Волынской и Ровенской областях начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны.

Минздрав готовит больницы второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих регионах. Об этом на брифинге в субботу, 4 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В тех регионах, где большая заполняемость - это Закарпатская, Волынская и Ровенская области, мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день", - сказал министр.

По словам Степанова, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 914 инфицированных коронавирусом.

Также сегодня сообщалось, что в Киеве увеличился суточный прирост COVID-19.

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