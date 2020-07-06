В Киеве закрывают популярный книжный рынок "Петровка"

Книжный рынок "Петровка" в столице хотят снести, чтобы построить ТРЦ.

В Киеве планируют снести популярный книжный рынок “Петровка“, чтобы на его месте построить новый ТРЦ. Арендаторам-предпринимателям объявили, что они могут переехать работать на метро “Лесную“, возле последнего ангара, информирует “Вечерний Киев“.

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Предприниматели решили отстаивать свои права. Они создали фонд “Культурная инновация“, а завтра, 7 июля, хотят провести митинг. Глава фонда Владислав Трубицын подчеркнул, что они намерены отстаивать свои права исключительно в рамках действующего украинского законодательства.

По словам Трубицына, в 2019 году книжный рынок “Петровка“ отреставрировали, причем деньги собирали сами предприниматели. Некоторые выделили весьма большие суммы.

Администрация утверждала, что предприниматели могут спокойно реставрировать рынок, так как его не хотят закрывать. Однако, в нынешнем году ситуация резко изменилась.

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Напомним, что еще в 2012 году Киевсовет разрешил на месте книжного рынка “Петровка“ строить ТРЦ. Планировалось, что книжный рынок разместится на его последнем этаже. Однако, потом от этого проекта отказались.