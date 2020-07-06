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В Киеве закрывают популярный книжный рынок "Петровка"

Комментариев: 3
Книжный рынок "Петровка" в столице хотят снести, чтобы построить ТРЦ.
Киевский книжный рынок "Петровка" снесут.
Киевский книжный рынок "Петровка" снесут.
vechirniy.kyiv.ua

В Киеве планируют снести популярный книжный рынок “Петровка“, чтобы на его месте построить новый ТРЦ. Арендаторам-предпринимателям объявили, что они могут переехать работать на метро “Лесную“, возле последнего ангара, информирует “Вечерний Киев“.

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Предприниматели решили отстаивать свои права. Они создали фонд “Культурная инновация“, а завтра, 7 июля, хотят провести митинг. Глава фонда Владислав Трубицын подчеркнул, что они намерены отстаивать свои права исключительно в рамках действующего украинского законодательства. 

По словам Трубицына, в 2019 году книжный рынок “Петровка“ отреставрировали, причем деньги собирали сами предприниматели. Некоторые выделили весьма большие суммы. 

Администрация утверждала, что предприниматели могут спокойно реставрировать рынок, так как его не хотят закрывать. Однако, в нынешнем году ситуация резко изменилась. 

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Напомним, что еще в 2012 году Киевсовет разрешил на месте книжного рынка “Петровка“ строить ТРЦ. Планировалось, что книжный рынок разместится на его последнем этаже. Однако, потом от этого проекта отказались. 

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Теги: Киев, книжный рынок, Петровка
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Комментариев (3)
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alex-zol    06.07.2020, 14:24
Оценка:  0
alex-zol
рагулям, книги не нужны.
Extraterrestre    06.07.2020, 14:04
Оценка:  +4
Extraterrestre
а не до-уя ТРЦ понастраивали?
Extraterrestre    06.07.2020, 14:06
Оценка:  +5
Extraterrestre
ну конечно....книги это прошлый век...кто их читает...блаблабла.
зато будет очередной сраный ТРЦ..яхуууу!!!
твари бля....
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