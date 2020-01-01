“Произведение строительного “креатива”: В Киеве демонтировали ТРЦ

Кличко отчитался за скандальную застройку.

Киевские власти заставили застройщика скандального ТРЦ на проспекте Леся Курбаса убрать часть объекта, которую он незаконно возвел на дороге.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции.

Кличко показал короткое видео о том, как строители начали демонтаж конструкции.

Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушения границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации “Киевавтодор” обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуры столицы и полиции по реагированию на правонарушения, - отметил Виталий Кличко.

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По данным Кличко, специальная комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены пределы строительства и повреждена проезжая часть. Кроме того, застройщик установил в дорожное покрытие ​​монолитную железобетонную опору.

Фото из места событий kyivcity.gov.ua

Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов “Киевавтодора” сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных “перспектив” город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного “креатива” с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу, - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году.

Напомним, в Киеве могут ужесточить карантин. Кличко рассказал, что могут закрыть. Власти рассказали, что могут снова закрыть в Киеве.

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