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“Произведение строительного “креатива”: В Киеве демонтировали ТРЦ

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Кличко отчитался за скандальную застройку.
Фото из места событий
Фото из места событий
kyivcity.gov.ua

Киевские власти заставили застройщика скандального ТРЦ на проспекте Леся Курбаса убрать часть объекта, которую он незаконно возвел на дороге. 

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции.

Кличко показал короткое видео о том, как строители начали демонтаж конструкции.

Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушения границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации “Киевавтодор” обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуры столицы и полиции по реагированию на правонарушения, - отметил Виталий Кличко.

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По данным Кличко, специальная комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены пределы строительства и повреждена проезжая часть. Кроме того, застройщик установил в дорожное покрытие ​​монолитную железобетонную опору.

Фото из места событий
Фото из места событий
kyivcity.gov.ua

Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов “Киевавтодора” сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных “перспектив” город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного “креатива” с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу, - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году.

Напомним, в Киеве могут ужесточить карантин. Кличко рассказал, что могут закрыть. Власти рассказали, что могут снова закрыть в Киеве.

 

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Теги: Киев, ТРЦ, застройка
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