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Несовершеннолетние избили надзирателя в Черниговском СИЗО и устроили побег

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Двое несовершеннолетних заключенных напали на сотрудника СИЗО и избили его, а затем отобрали ключи.
Сбежавших удалось остановить
Сбежавших удалось остановить
АР
 
В Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние устроили побег с применением насилия по отношению к работникам учреждения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в понедельник, 6 июля.
 
По данным следствия, во время конвоирования режимной территории учреждения двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, напали на сотрудника СИЗО, избили его, завладели ключом и пытались сбежать. Их удалось остановить.
 
В ОГП отмечают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных.
 
Уполномоченным должностным и служебным лицам следственного изолятора было известно, что один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонен к побегам. Однако эта информация ими игнорировалась.
 
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое заключенных. 
 
Напомним, из Райковской исправительной колонии в Житомирской области сбежали заключенные.

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Теги: Генпрокуратура, Чернигов, СИЗО, побег
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Источник: korrespondent.net

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