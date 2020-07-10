"Армия вместо учебы": В Украине жалуются на незаконный призыв

Украинские студенты пожаловались на незаконный призыв.

У Киевского местного и областного сборного пункта плачут родные призывников Страна

Игорь Дрозд и Георгий Вешапидзе сообщили о незаконном призыве в армию на территории сборного пункта в Киеве. Парни являются студентами и готовятся к поступлению в магистратуру.

Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

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В четверг, 9 июля, Игорь и Георгий прибыли в Дарницкий районный военный комиссариат. По их словам, комиссия отказалась принимать документы и предоставлять отсрочку.

“Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку с обучения в языковом центре Чешской Республики ... Комиссия отклонила мои документы“ - написал Игорь Дрозд.

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“Вопреки представленного мной заявления о желании продолжить обучение призывная комиссия отказала мне в предоставлении отсрочки до октября 2020 года, которая бы предоставила мне возможность реализовать мое конституционное право на образование“ - отметил Георгий Вешапидзе.

По информации Страны, после шумихи в СМИ Игоря и Георгия освободили.

После шумихи в СМИ Игоря и Георгия освободили Страна

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Однако в здании продолжают удерживаться другие студенты, например, 20-летний Денис Заховавко. Его мать рассказала о том, что сын обучается в колледже, а в военкомат он пришел, чтобы “выписаться“. Как результат, Дениса удерживают в военкомате.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускников школ призовут в армию позже.