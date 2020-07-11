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На Донбассе погиб 31-летний офицер Тарас Матвеев

Комментариев: 2
Мужчина служил в 24 бригаде.
Тарас Матвеев
Тарас Матвеев
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В пятницу, 10 июля, во время очередного обстрела боевиками позиций украинских военных под Троицким в Луганской области погиб 31-летний младший лейтенант Тарас Матвеев. 

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Об этом написал военный комиссар Львовщины Александр Тищенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Матвеев был уроженцем Львовской области и занимался журналистикой. Мужчина служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Молодой офицер, у которого всю жизнь быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины, - написал Тищенко.

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Известно, что погибший окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, публиковался в ряде изданий. Во времена Революции Достоинства он был одним из координаторов "Поисковой инициативы Майдана".

До декабря 2019 был депутатом Жидачевской райсовета.

Напомним, за сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых один военный погиб, еще трое - получили ранения.

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Теги: Матвеев, ООС, война на Донбассе
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Комментариев (2)
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Vodavozz    11.07.2020, 16:41
Оценка:  -1
Vodavozz
Самоубийство?Глод?Коронавирус?Под робности в студию!
ЗовПрироды    11.07.2020, 15:22
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Вечная память герою.
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