На Донбассе погиб 31-летний офицер Тарас Матвеев
В пятницу, 10 июля, во время очередного обстрела боевиками позиций украинских военных под Троицким в Луганской области погиб 31-летний младший лейтенант Тарас Матвеев.
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Об этом написал военный комиссар Львовщины Александр Тищенко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Матвеев был уроженцем Львовской области и занимался журналистикой. Мужчина служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.
Молодой офицер, у которого всю жизнь быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины, - написал Тищенко.
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Известно, что погибший окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, публиковался в ряде изданий. Во времена Революции Достоинства он был одним из координаторов "Поисковой инициативы Майдана".
До декабря 2019 был депутатом Жидачевской райсовета.
Напомним, за сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых один военный погиб, еще трое - получили ранения.