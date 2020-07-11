Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курортные страны Балкан изменили правила въезда для украинцев

Комментариев: 2
Хорватия была единственной страной ЕС, принимавшей украинских путешественников без ограничений.
Курортные страны Балкан изменили правила въезда для украинцев

Власти Хорватии и Черногории изменили правила въезда туристов в связи с пандемией коронавируса.

Теперь при въезде в Черногорию наземным транспортом нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. А попасть в страну без дополнительных ограничений можно в случае организованного прибытия воздушным транспортом.

В свою очередь, власти Хорватии, в которую ранее можно было въехать без ограничений, их ввели.

Как сообщает украинское посольство в Facebook, отныне прибывающие по личным неотложным причинам должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Она может быть сокращена до 7 дней, если человек за собственные средства через неделю после прибытия сдаст ПЦР-тест и получит отрицательный результат.

Туристы, прибывающие с деловыми визитами или для обучения украинцы теперь могут въехать в Хорватию без обязательной самоизоляции, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда или с самоизоляцией при отсутствии теста.

Как известно, без ограничений украинских туристов принимают Египет и Турция.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: туризм, туристы, Хорватия, Черногория, пандемия, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Vodavozz    11.07.2020, 15:00
Оценка:  0
Vodavozz
А должно было быть иначе?
kilimanjaro    11.07.2020, 14:57
Оценка:  0
kilimanjaro
У Хорватии были вообще до недавнего времени закрыты границы. Так что "без ограничений" это неправда.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь