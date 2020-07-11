Курортные страны Балкан изменили правила въезда для украинцев

Хорватия была единственной страной ЕС, принимавшей украинских путешественников без ограничений.

Власти Хорватии и Черногории изменили правила въезда туристов в связи с пандемией коронавируса.

Теперь при въезде в Черногорию наземным транспортом нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. А попасть в страну без дополнительных ограничений можно в случае организованного прибытия воздушным транспортом.

В свою очередь, власти Хорватии, в которую ранее можно было въехать без ограничений, их ввели.

Как сообщает украинское посольство в Facebook, отныне прибывающие по личным неотложным причинам должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Она может быть сокращена до 7 дней, если человек за собственные средства через неделю после прибытия сдаст ПЦР-тест и получит отрицательный результат.

Туристы, прибывающие с деловыми визитами или для обучения украинцы теперь могут въехать в Хорватию без обязательной самоизоляции, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда или с самоизоляцией при отсутствии теста.

Как известно, без ограничений украинских туристов принимают Египет и Турция.

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