Под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея

Врачи не смогли найти сыворотки от яда.

Под Киевом неизвестная ядовитая змея укусила 13-летнего мальчика. В результате ЧП ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Однако его самочувствие очень резко стало ухудшаться.

Читай также: Священник обезглавил мужчину из-за коронавируса

Об этом рассказали в Бориспольской больнице интенсивного лечения в Facebook.

Известно, что инцидент произошел в селе Старое возле Борисполя. В то время парень пас гусей в поле

В больнице рассказали, что в медучреждении не было противозмеиной сыворотки, которую вообще редко можно найти в украинских больницах. Между тем, специалисты приемного оказали первую помощь и договорились с токсикологическим отделением Охматдета о срочной госпитализации пациента.

Читай также: В Австралии ветеринары достали из питона полотенце

Уже там потерпевшему ввели сыворотку, и уже на следующее утро состояние парня нормализовалось.

Пока не удалось выяснить, какая именно змея атаковала мальчика. Мать потерпевшего рассказала, что на сына напала черная гадюка с желтым хвостом, когда он был в поле. Однако медики отмечают, что это также мог быть укус медянки.

Анализы на токсины подтвердили, что змея была ядовитой, но какая именно это была змея - неизвестно.

Напомним, питон задушил подростка, когда тот пытался его поймать. Мальчик увидел четырехметрового питона и схватил его за голову. В ответ рептилии обвилась вокруг его шеи и задушила подростка. Стоящий рядом друг помочь не смог.