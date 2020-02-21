В Австралии ветеринары достали из питона полотенце
В Австралии ветеринарам пришлось доставать из питона большое полотенце. Курьезный инцидент сняли на камеру, сообщается на странице SASH Avian & Exotics в Instagram.
Змей проглотил полотенце на пляже и его доставили в ветеринарную клинику. Специалисты сделали питону обезболивающий укол и начали извлекать ткань с помощью специального инструмента.
Специалисты сняли процесс, показав даже как захватывали ткань внутри змеи.
Затем одном из врачей пришлось держать змею, а другому тащить полотенце руками. Необычная процедура в результате прошла успешно.
Ранее сообщалось, что американец искал на диване ключи, а нашел удава. Также Корреспондент писал о том, что огромный питон съел мейн-куна и попал на видео.
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