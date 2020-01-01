Судья полностью удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры.

Один из подозреваемых во время заседания суда Нацполиция Украины

В Полтаве Октябрьский районный суд взял под стражу на два месяца трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпошты и завладели 2,7 млн гривен. Об этом накануне вечером сообщила Нацполиция.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Также указано, что позже суд изберет меру пресечения для четвертого подозреваемого в ограблении.

Cмотрите фотогалерею: Суд арестовал трех подозреваемых в ограблении автомобиля Укрпочты

Напомним, 7 июля на Полтавщине подорвали авто Укрпочты. Пострадали два человека. Злоумышленники украли сумку, в которой находилось более 2,7 млн гривен, а также забрали табельный пистолет и телефоны.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

В пятницу, 10 июля, стало известно о задержании троих подозреваемых в этом ограблении. А накануне полиция задержала четвертого злоумышленника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet