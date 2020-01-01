Шмыгаль: По программе "5-7-9%" поданы заявки на миллиарды гривен

Премьер рассказал об ажиотажном интересе бизнеса к программе доступного кредитования.

Предприниматели, желающие участвовать в программе доступных кредитов “5-7-9%“, уже подали заявок на общую сумму свыше 8 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook.

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Также он сообщил, что через 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По словам главы правительства, более половины всех выданных кредитов – это средства на инвестиционные нужды.

Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине уменьшается количество безработных. По мере восстановления украинских предприятий после коронакризиса все больше граждан обзаводятся рабочим местом, отметил премьер.