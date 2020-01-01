Минздрав анонсировал реформирование психиатрической службы

Министр пообещал принять антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство до конца года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года. Об этом на брифинге в воскресенье, 12 июля.

По его словам, сейчас в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек с хроническими психическими заболеваниями, утративших социальные связи и требующих ежедневного ухода.

"Психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. До конца года Минздравом будет приняты антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированы на уровне прошлого года", - отметил министр здравоохранения.

Еще Максим Степанов заявлял , что психиатрические больницы Украины недофинансированы на 898 миллионов гривен.

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