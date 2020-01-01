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Пожары в Луганской области: Уже не горит, но еще тлеет

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Спасатели сообщают о новых очагах тления.
Открытых очагов горения уже нет
Открытых очагов горения уже нет
lg.dsns.gov.ua

Еще 6 июля на Луганщине разбушевались пожары в лесничествах Новоайдарского района. В понедельник, 13 июля, в зоне возгорания все еще тлеют некоторые участки.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, по данным спасателей, в лесном массиве продолжают тушить подстилку и древесину. К борьбе с ЧП привлекли более 700 пожарных и 160 единиц техники.

Как уточняет спасательная служба, открытого огня не наблюдается. Тлеют отдельные ячейки в Боровском лесничестве.

На месте пожара развернули оперативный штаб, а также пункт для отдыха, первой медпомощи и питания.

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Как известно, из-за пожаров на Луганщине уже выгорело свыше 5 тыс. кв метров территории. Повреждена экосистема, десятки домов в близлежащих селах. В огне погибло 5 человек, пострадало около 30 местных жителей.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео, как неизвестные поджигают поля на Луганщине.

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Теги: пожар, Луганская область, тушение, спасатели, ГСЧС, лес
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