Пожары в Луганской области: Уже не горит, но еще тлеет
Еще 6 июля на Луганщине разбушевались пожары в лесничествах Новоайдарского района. В понедельник, 13 июля, в зоне возгорания все еще тлеют некоторые участки.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Так, по данным спасателей, в лесном массиве продолжают тушить подстилку и древесину. К борьбе с ЧП привлекли более 700 пожарных и 160 единиц техники.
Как уточняет спасательная служба, открытого огня не наблюдается. Тлеют отдельные ячейки в Боровском лесничестве.
На месте пожара развернули оперативный штаб, а также пункт для отдыха, первой медпомощи и питания.
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Как известно, из-за пожаров на Луганщине уже выгорело свыше 5 тыс. кв метров территории. Повреждена экосистема, десятки домов в близлежащих селах. В огне погибло 5 человек, пострадало около 30 местных жителей.
Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео, как неизвестные поджигают поля на Луганщине.