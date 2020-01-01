Под Херсоном зафиксировали мощный смерч: эффектное видео

Очевидцам удалось зафиксировать все на видео.

В Херсонской области зафиксировали мощное природное явление - возле одного из населенных пунктов пронесся смерч.

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Видео редкого природного явления появилось на видеохостинге Youtube.

Отмечается, что смерч засняли в поле на объездной трассе в 2 километрах от Херсона.

Объездная Херсона. Час дня. До Херсона 2 км. Посреди поля, возле трассы, крутится смерч, - говорит мужчина за кадром.

На видеоролике виден вихрь, поле, линии электропередач и проезжающие по дороге машины.

Напомним, возле курортной Кирилловки пронеслось сразу два смерча. Стихию удалось запечатлеть на видео.