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В Харькове женщина убила ребенка и покончила с собой

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На месте инцидента найдена предсмертная записка. По предварительным данным, мать задушила десятилетнего сына, а после этого порезала себе вены.
Женщина оставила предсмертную записку
Женщина оставила предсмертную записку
pixabay

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства гибели женщины и ее ребенка. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила правоохранителям Новобаварского отдела около 20:10 в понедельник. По предварительным данным, 37-летняя женщина задушила сына, а после этого порезала себе вены и умерла от потери крови.

Во время осмотра дома полицейские обнаружили предсмертную записку.

Информацию о происшествии зарегистрировали, решается вопрос о квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Теги: Харьков, ребенок, полиция, убийство, Сын
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Источник: korrespondent.net

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