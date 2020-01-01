В Харькове женщина убила ребенка и покончила с собой

На месте инцидента найдена предсмертная записка. По предварительным данным, мать задушила десятилетнего сына, а после этого порезала себе вены.

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства гибели женщины и ее ребенка. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила правоохранителям Новобаварского отдела около 20:10 в понедельник. По предварительным данным, 37-летняя женщина задушила сына, а после этого порезала себе вены и умерла от потери крови.

Во время осмотра дома полицейские обнаружили предсмертную записку.

Информацию о происшествии зарегистрировали, решается вопрос о квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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