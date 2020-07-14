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COVID в психбольницу на Одесчине "принес" медработник

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В тесном контакте с больными было 37 пациентов. Всех сотрудников больницы и пациентов тестируют.
Вероятно инфекцию принес медработник
Вероятно инфекцию принес медработник
УСИ
 
Коронавирус в Одесскую областную психиатрическую больницу №2 села Александровка принес сотрудник учреждения, который заразился в бытовых условиях. Об этом сообщает Украинская служба информации.
 
 
"Среди заболевших - пять медработников и семь пациентов. Все пациенты - пожилые люди. Двух в очень тяжелом состоянии доставили в больницу "водников", сейчас они на аппаратах искусственной вентиляции легких.
 
Сама же больница закрыта на карантин. Всех сотрудников и пациентов тестируют.
 
Всего в тесном контакте с больными было 37 пациентов. Такая же ситуация и с медицинским персоналом: это 20 человек, находившихся в тесном контакте с больными. Они все так же прошли обследование и находятся на самоизоляции ", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что первым, кто вероятно заразился коронавирусом и распространил его в медучреждении был медик. Он заразился в быту и уже инфицирован пришел на работу, рассказала главный врач Одесского областного центра социально важных заболеваний Светлана Есипенко.
 
Возле психбольницы дежурят полицейские, а здание огородили сигнальной лентой и даже перенесли остановку общественного транспорта подальше от медучреждения.
 
Напомним, в Одесской областной психиатрической больницы №2 коронавирус нашли в пяти работников и 12 пациентов.

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Теги: Больница, Одесса, медики, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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