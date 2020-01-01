Украинец в России попал на пять лет в рабство

37-летний украинец приехал в Россию на заработки, но пять лет провел в трудовом рабстве.

Кравченко пять лет был в трудовом рабстве. severreal.org

В России правозащитники освободили 37-летнего гражданина Украины Сергея Кравченко, который пять лет находился в рабстве в Псковской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Читай также: Отправляли украинцев в Польшу: На Волыни разоблачили работорговцев

Кравченко приехал в Россию на заработки в 2015 году. С работой были проблемы, и в конечном итоге он нанялся в Псковской области на работу к Артуру Козловскому. Новый работодатель обещал ему неплохую зарплату, а также говорил, что обеспечит бесплатным жильем и питанием.

Но очень скоро украинец понял, что его работодатель является так называемым “цыганским бароном“, и выполнять свои обещания он не намерен. Разве что было бесплатное жилье. Да еще кормили плохой едой. За малейшую провинность Кравченко подвергался побоям. Причем, бил не только “хозяин“, но и вся его семья.

О том, что у “цыганского барона“ содержится в рабстве человек, стало известно одной из правозащитных организаций. Активисты помогли украинцу сбежать, нашли ему убежище.

Читай также: Около 30 человек держали в рабстве в “Храме“ под Донецком

История получила огласку и ее уже не смогли замалчивать. Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Сам Сергей Кравченко хочет побыстрей вернуться на Украину. Это произойдет, как только ему восстановят документы.

Ранее из трудового рабства украинцев освободили в Словакии. Трех граждан Украины почти год эксплуатировали на стройках.