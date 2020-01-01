Экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера
Концентрация нефтепродуктов в море вблизи затонувшего у берега Одессы танкера Delfi превышена в пять раз. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил в Facebook глава Госэконспеции Андрей Мальованый.
По его словам, предварительной причиной утечки нефтепродуктов из танкера стали мощные порывы ветра, которые ослабили боновое крепление.
"Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3. Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, которая визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах", - написал Мальованый.
Он отметил, что общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.
Он также сообщил, что чтобы загрязнения не распространялось дальше, инспекторы обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.
Напомним, накануне из затонувшего у берега Одессы танкера снова вылилось топливо. Предыдущий разлив топлива произошел 21 июня.
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