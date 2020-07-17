Выпускников школ не будут призывать в армию – Минобороны

Юноши 18-19 лет могут пойти служить добровольно, но принуждать их к службе не будут.

Выпускники школ не будут призываться на срочную военную службу, но могут пойти служить добровольно. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с трибуны Верховной рады во время часа вопросов к правительству.

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“Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением“, - заявил Таран.

Министр обороны также отметил, что в этом году запланировано к призыву 16 тысяч 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана, - сказал Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.