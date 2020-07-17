Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трех одесских таможенников арестовали за взятки

Комментариев: 1
Таможенники вымогали взятки у предпринимателей, которые импортируют товары морским путем.
Таможенников арестовали за взятки
Таможенников арестовали за взятки
gp.gov.ua

Правоохранительные органы задержали трех сотрудников таможенных постов Одесской таможни, подозревая их в получении взяток. Об этом информирует Офис генпрокурора.

Читай также: Чиновник таможни аэропорта Киев задержан на взятке $3 тыс

По версии следствия, замначальника одного из отделов таможенного оформления вступил в сговор с и. о. начальника таможенного поста «Одесса». Они вымогали взятки у предпринимателей, которые импортируют товары морским путем. Взамен таможенники обеспечивали ускоренное оформление грузов и контролировали их пропуск. 

Преступники задержаны в момент получения взятки в размере 2100 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Читай также: Оценивать работу таможни будем по КРІ - министр финансов

Таким же образом действовал и руководитель таможенного поста «Кучурган». Он брал деньги за растаможку ввезенных в Украину автомобилей. Его задержали во время получения 1800 долларов взятки.

Напомним, что в мае на Одесской таможне СБУ провела масштабные обыски. Главу таможни Михаила Грибанова подозревали в получении взятки.

Поделись:
Теги: Одесская таможня, взятки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
thebestdraw    17.07.2020, 13:40
Оценка:  0
thebestdraw
если бы расстреляли...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь