Трех одесских таможенников арестовали за взятки

Таможенники вымогали взятки у предпринимателей, которые импортируют товары морским путем.

Правоохранительные органы задержали трех сотрудников таможенных постов Одесской таможни, подозревая их в получении взяток. Об этом информирует Офис генпрокурора.

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По версии следствия, замначальника одного из отделов таможенного оформления вступил в сговор с и. о. начальника таможенного поста «Одесса». Они вымогали взятки у предпринимателей, которые импортируют товары морским путем. Взамен таможенники обеспечивали ускоренное оформление грузов и контролировали их пропуск.

Преступники задержаны в момент получения взятки в размере 2100 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Таким же образом действовал и руководитель таможенного поста «Кучурган». Он брал деньги за растаможку ввезенных в Украину автомобилей. Его задержали во время получения 1800 долларов взятки.

Напомним, что в мае на Одесской таможне СБУ провела масштабные обыски. Главу таможни Михаила Грибанова подозревали в получении взятки.