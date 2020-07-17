Трех одесских таможенников арестовали за взятки
Правоохранительные органы задержали трех сотрудников таможенных постов Одесской таможни, подозревая их в получении взяток. Об этом информирует Офис генпрокурора.
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По версии следствия, замначальника одного из отделов таможенного оформления вступил в сговор с и. о. начальника таможенного поста «Одесса». Они вымогали взятки у предпринимателей, которые импортируют товары морским путем. Взамен таможенники обеспечивали ускоренное оформление грузов и контролировали их пропуск.
Преступники задержаны в момент получения взятки в размере 2100 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Таким же образом действовал и руководитель таможенного поста «Кучурган». Он брал деньги за растаможку ввезенных в Украину автомобилей. Его задержали во время получения 1800 долларов взятки.
Напомним, что в мае на Одесской таможне СБУ провела масштабные обыски. Главу таможни Михаила Грибанова подозревали в получении взятки.