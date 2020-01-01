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В Одессе пьяный мужчина сжег дотла дом приятеля и музыкальную школу

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В результате пожаров полностью уничтожены оба здания, а хозяин жилого дома сильно обгорел.
В Одессе пьяный мужчина сжег дотла дом приятеля и музыкальную школу
© ГСЧС
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В Одессе пьяный мужчина сжег дотла дом приятеля и музыкальную школу
Иллюстративное фото
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Полицейские задержали 24-летнего жителя Арциза Одесской области по подозрению в поджоге жилого дома и музыкальной школы в городе. Как рассказали в полиции, в результате неправомерных действий молодого человека получил ожоги 1-2 степени 10% тела 48-летний владелец сгоревшего дома.

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По данным следствия, правонарушитель распивал с потерпевшим у него дома алкогольные напитки и поссорился с хозяином. Разгневанный гость схватил зажигалку, поджег штору в одной из комнат и пошел домой. По дороге он также устроил пожар в заброшенной школе, решив поджечь в ней деревянную лестницу. Оба здания сгорели дотла.

Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Он своей вины не отрицает, но объяснять причину своей агрессии отказывается. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные поджигают поля на Луганщине. Опубликованные кадры вынуждают сомневаться в природных причинах пожара в Луганской области.

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Теги: пожар, поджог, Одесса, школа
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