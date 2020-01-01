Пьяное вождение: появился законопроект, ужесточающий наказание

Парламент намерен вернуть криминальную ответственность за вождение в нетрезвом виде, отмененную президентом.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который ужесточает наказание за возвращает пьяное вождение, визвращая уголовную ответственность. Детали законопроекта авторства нардепа Александры Устинова опубликованы на сайте партии Голос.

Также законопроект значительно повышает штрафы за нетрезвое вождение и разрешает полиции принудительно доставлять нарушителей для медицинского осмотра и изымать у них права.

Так, за первое подобное нарушение планируют повысить штраф с 10 200 до 34 000 грн и до 51 000 грн за второе.

Также за повторное нарушение водителей смогут на полгода заключать под стражу.

Кроме того, за пьяное вождение хотят лишать прав на срок от двух до трех лет.

Отметим, на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который также усиливает наказание за пьяное вождение.

Он был экстренно внесен президентом после резонансного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека: родители и двое детей, еще один ребенок - выжил.

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