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В Одессе не смогли поднять затонувший танкер

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Две попытки поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi закончились провалом. Вернуться к работам планируют завтра.
Танкер в настоящее время остается лежать возле берегов Одессы
Танкер в настоящее время остается лежать возле берегов Одессы
facebook.com/DeiOdesa

В Одессе с двух попыток не смогли поднять затонувший танкер Delfi, поскольку у одного из буксиров оборвался трос. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает на своей странице в Facebook Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Там отметили, что утром провели все подготовительные работы, чтобы начать эвакуацию судна. Однако первые две попытки это сделать оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался.
 
В третий раз планируют попробовать поднять затонувший танкер 19 июля.
 
"Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды", - добавили в Госэкоинспекции.
 
Напомним, сегодня утром в Одессе начали процесс поднятия затонувшего танкера Delfi. 
Как сообщалось, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.

Сегодня утром сообщалось о начале подготовительных работ по подъему танкера.

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Теги: Одесса, авария, Пляж, танкер
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Источник: korrespondent.net

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