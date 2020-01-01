В Одессе не смогли поднять затонувший танкер

Две попытки поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi закончились провалом. Вернуться к работам планируют завтра.

В Одессе с двух попыток не смогли поднять затонувший танкер Delfi, поскольку у одного из буксиров оборвался трос. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает на своей странице в Facebook Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Там отметили, что утром провели все подготовительные работы, чтобы начать эвакуацию судна. Однако первые две попытки это сделать оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался.

В третий раз планируют попробовать поднять затонувший танкер 19 июля.

"Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды", - добавили в Госэкоинспекции.

Напомним, сегодня утром в Одессе начали процесс поднятия затонувшего танкера Delfi.

Как сообщалось, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.

Сегодня утром сообщалось о начале подготовительных работ по подъему танкера.

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