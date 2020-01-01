В Харькове трагически погибла фотограф

Галина Карацюба во время съемок на заводе вышла за пределы огороженной территории и упала в шахту.

В минувшее воскресенье, 19 июля, в Харькове погибла фотограф Галина Карацюба. Об этом информирует Telagram-канал ТРУХА.

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Трагедия произошла, когда Галина проводила фотосъемки на заводе Шевченко во время открытия фотостудии Darkloft.

По предварительной информации, девушка вышла зачем-то за пределы огороженной территории, подошла близко к глубокой шахте и случайно туда упала. У нее осталась несовершеннолетняя дочь…

На странице Галины в Instagram оставлены комментариями с соболезнованиями.

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Напомним, что в мае в харьковском вагонном депо Купянск-Сортировочный в результате несчастного случая погиб слесарь. Вагон неожиданно двинулся с места, когда он проводил под ним ремонтные работы.

Возможно, слесарь нарушил технику безопасности. Во всяком случае, полиция открыла уголовное производство именно по такой статье УК Украины.