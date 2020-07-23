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Медведчук и Кузьмин обратились в СБУ "из-за шпионажа в пользу США"

Комментариев: 12
Депутаты утверждают, что в Украине годами работают американские биолаборатории, и требуют от СБУ проверить эту информацию.
Медведчук и Кузьмин обратились в СБУ "из-за шпионажа в пользу США"
Liga.net

Народные депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием открыть дело по факту шпионажа в пользу США.

Они заявляют, что в Украине действуют американские биолаборатории, с помощью которых украинцев заражали экзотическими болезнями.

В депутатском запросе утверждается, что в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году - уже 800, а в 2015-м только в одном Николаеве - еще 100. Также заявляется, что в январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, умерли 20 военных, а более 200 человек были госпитализированы. 

В 2017 году, по данным нардепов, в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А. 

Нардепы утверждают, что биолаборатории в Украине курировали сенаторы Р. Лугар и Барак Обама, впоследствии ставший президентом США. А со стороны Украины - высшие должностные лица государства и чиновники Минздрава, включая и. о. министра - гражданку США Уляну Супрун. 

Нардепы призывают СБУ проверить изложенную в запросе информацию.

 

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Теги: США, СБУ, лаборатория, шпионаж, Медведчук, Супрун, Ренат Кузьмин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Vuyco    23.07.2020, 20:49
Оценка:  0
Vuyco
Авторы кремлёвских фейков всё глупее. Пусть эти горе-исследователи скажут на какой улице эта лаборатория!
дверИ_запилИ!!!    23.07.2020, 20:37
Оценка:  -3
дверИ_запилИ!!!
Да, да... И ещё земляным червяком!
мольфар    23.07.2020, 20:22
Оценка:  +1
мольфар
Ці фейки розраховані на 73 % неосвіченого і тупуватого населення для компроментації США і антиамериканської істерії. Російські шпигуни гірші за будь-яку епідемію.
Krotol2    23.07.2020, 20:17
Оценка:  -24
Krotol2
Вот гадюки пиндоские.
Брюква_и_Клюква    23.07.2020, 20:52
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Согласен. Если учесть активы Кузьмина в США и его избушку в Ки-Уэст, его вполне можно назвать пиндоской гадюкой
mercvxzzse    23.07.2020, 20:16
Оценка:  -20
mercvxzzse
Антибес,снова ты свой наследственный пассивный гомосексуализм пытаешься перевести на других.Но тебе,шизофренику,я-твой хозяин,разрешаю это делать,чтоб ты не уписялся от обиды.Но,скажу тебе честно,всем похyю что ты,дырявый клоун-шизофреник,предлагаешь.Амин ь.))))))))))))))))
Брюква_и_Клюква    23.07.2020, 20:10
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Предлагаю найти такую лабораторию и проверить ее содержимое на этих двух кремлевских педерестах. Если сдохнут - значит, были правы. Если нет - посадить на 15 лет за госизмену.
MNI1957    23.07.2020, 20:01
Оценка:  -7
MNI1957
а,геде вы с у к и,годами раньше были?
Духовный_скреп    23.07.2020, 19:52
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Биолаборатории колют в апельсины наркотики,а потом скармливают украинцам.Это точно.Кстати,когда этих запроданцев арестуют?
mercvxzzse    23.07.2020, 19:49
Оценка:  -24
mercvxzzse
Правильное решение!Поддерживаю!
Духовный_скреп    23.07.2020, 19:54
Оценка:  +4
Духовный_скреп
У лапотного обдристанного мокши спросить забыли)))Здрысни с европейского сайта,чучело))
mercvxzzse    23.07.2020, 20:02
Оценка:  -21
mercvxzzse
Потрохобот-многостаночник,вот это у тебя пукан бабахнул!Но не тебе,африканскому хyecocy,указывать где мне,украинскому гражданину,постоянно проживающему в Украине,находиться.Всасываешь ,чернокожее?))))))))))))
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