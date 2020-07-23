Медведчук и Кузьмин обратились в СБУ "из-за шпионажа в пользу США"

Депутаты утверждают, что в Украине годами работают американские биолаборатории, и требуют от СБУ проверить эту информацию.

Народные депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием открыть дело по факту шпионажа в пользу США.

Они заявляют, что в Украине действуют американские биолаборатории, с помощью которых украинцев заражали экзотическими болезнями.

В депутатском запросе утверждается, что в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году - уже 800, а в 2015-м только в одном Николаеве - еще 100. Также заявляется, что в январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, умерли 20 военных, а более 200 человек были госпитализированы.

В 2017 году, по данным нардепов, в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

Нардепы утверждают, что биолаборатории в Украине курировали сенаторы Р. Лугар и Барак Обама, впоследствии ставший президентом США. А со стороны Украины - высшие должностные лица государства и чиновники Минздрава, включая и. о. министра - гражданку США Уляну Супрун.

Нардепы призывают СБУ проверить изложенную в запросе информацию.

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