Нардеп нарушил ПДД 60 раз за 50 дней и не оплатил ни одного штрафа - СМИ

Bihus.info выяснили, что Антон Яценко из группы За будущее в три раза превышал максимально допустимую скорость, но так и не заплатил за это.

Депутат Верховной Рады от группы За будущее Антон Яценко за 50 дней 60 раз нарушил ПДД. Об этом со ссылкой на данные системы штрафов полиции сообщает Bihus.info в четверг, 23 июля.

Яценко журналисты называют "тупо потенциальным убийцей" и заявляют, что в его биографии уже есть смертельное ДТП, участие в котором он опровергает.

Журналисты приводят несколько примеров нарушений, допущенных Яценко: 24 июня - 148 км / ч (при 50 разрешенных), 10 июня - 151 км / ч, 11 июня - 169 км / ч. То есть, превышение скорости более чем три раза. При этом, согласно полицейским реестрам, Яценко не оплатил ни одного штрафа.

Также в видео сказано, что нарушает и нардеп от Слуги народа Александр Дубинский. Его ярко-зеленый Гелик успел нарушить дважды, а на Toyota Land Cruiser "слуга" нарушил девять раз. По данным полицейского реестра, закрыл Дубинский только один штраф.

Наконец, Сергей Трофимов, первый замглавы офиса президента, за две первых недели работы камер нарушил пять раз, но все свои штрафы он уже оплатил.

Напомним, что ранее в Украине резко выросли штрафы за пьяную езду. Наказанию подлежат не только сами водители, но и владельцы авто, передавшие его в управление нетрезвому лицу.

Также сообщалось, что превышения скорости на дорогах сократились в четыре раза. В первый день работы комплексов автофиксации 1 июня зарегистрировано 57 880 случаев, за 30 июня - 13 325.

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