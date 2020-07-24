В Одессе не смогли поднять танкер Delfi

Буксиры не смогли поднять затонувший танкер. В ОГА говорят, что "судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера".

В Одессе буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook в пятницу, 24 июля.

Сегодня подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически весь день.

"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал Куцый.

По его словам, в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер.

Напомним, что ранее на затонувшем у Одессы танкере произошел новый масштабный разлив топлива. Образовалось огромное пятно площадью более семи тысяч квадратных метров. Позже оно начало двигаться в сторону пляжа.

Также сообщалось, что работы по удалению затонувшего танкера из Одессы оценили в 25 млн. Убрать танкер из Одессы победитель аукциона должен до конца года. Потом эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet