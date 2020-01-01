Кабмин выделил пять главных запретов на время карантина

Чиновники выделили пять главных правил, которые украинцам следует соблюдать во время карантинных ограничений.

Кабинет министров определил пять обязательных запретов на время действия карантина в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 Об установлении карантина.

Согласно постановлению, на территории Украины на период действия карантина запрещается

находиться без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот в общественных зданиях и сооружениях, а также общественном транспорте

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации

иностранцам и лицам без гражданства пересекать государственную границу без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине

пересекать КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине начиная с августа будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

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Накануне сообщалось, что Минздрав разработал новые нормы проведения карантина, согласно которым по-другому будет вестись учет: считать будут не по числу больных, а по динамике заболеваемости.

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