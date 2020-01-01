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Кабмин выделил пять главных запретов на время карантина

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Чиновники выделили пять главных правил, которые украинцам следует соблюдать во время карантинных ограничений.
Карантин в Украине продлен до 31 августа
Карантин в Украине продлен до 31 августа

Кабинет министров определил пять обязательных запретов на время действия карантина в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 Об установлении карантина. 

Согласно постановлению, на территории Украины на период действия карантина запрещается

  • находиться без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот в общественных зданиях и сооружениях, а также общественном транспорте
  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица
  • самовольно покидать места самоизоляции, обсервации
  • иностранцам и лицам без гражданства пересекать государственную границу без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине
  • пересекать КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине начиная с августа будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

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Накануне сообщалось, что Минздрав разработал новые нормы проведения карантина, согласно которым по-другому будет вестись учет: считать будут не по числу больных, а по динамике заболеваемости.

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Теги: запрет, Кабмин Украины, карантин
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Источник: korrespondent.net

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