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Машина "скорой" попала в ДТП в Каменце-Подольском

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На перекрестке столкнулись легковушка Honda Accord и карета скорой помощи. В результате пострадали три человека - их деблокировали и передали врачам.
В Каменец-Подольском произошло ДТП со "скорой"
В Каменец-Подольском произошло ДТП со "скорой"
km.dsns.gov.ua

В Каменце-Подольском в ДТП со "скорой" и легковым автомобилем пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 25 июля.

На перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная столкнулись легковой автомобиль Honda Accord и карета скорой медицинской помощи. В результате ДТП в салоне легкового автомобиля оказались зажатыми водитель и двое его пассажиров. Их деблокировали спасатели и передали медикам.

На момент аварии в салоне Honda Accord находилось четверо людей, а в "скорой" пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, что ранее под Киевом произошло ДТП с участием "скорой". Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты "скорой помощи".

Также сообщалось, что в Ужгороде BMW врезалась в "скорую", пять пострадавших. В результате аварии пострадали сотрудники бригады скорой помощи и водитель, устроивший ДТП.

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Теги: ДТП, Буковина, Каменец-Подольский, скорая помощь, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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