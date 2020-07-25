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В Харькове грузовик врезался в трамвай

Комментариев: 1
В ДТП пострадал водитель трамвая - 64-летняя женщина.
Фото с места аварии
Фото с места аварии
hk.npu.gov.ua

В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской грузовой автомобиль с топливной цистерной врезался в трамвай, в результате чего пострадала 64-летняя женщина. Об этом информирует полиция Харьковской области.

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На данный момент известно, что 54-летняя женщина, которая пострадала в этом ДТП – водитель трамвая. Она госпитализирована. 58-летний водитель грузовика DAF в аварии не пострадал. 

Место происшествие изучали эксперты. Полиция провела все мероприятия, которые полагаются в таких случаях. 

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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в ДТП погибли два пенсионера. На трассе Киев-Харьков произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi. Водитель ВАЗа и его пассажирка погибли.

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Теги: Харьков, грузовик, трамвай, ДТП
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Комментариев (1)
CrespoxUA    25.07.2020, 14:32
Оценка:  -21
CrespoxUA
Говномир,так сколько женщине-водителю?54,или 64?
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