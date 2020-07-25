В Харькове грузовик врезался в трамвай

В ДТП пострадал водитель трамвая - 64-летняя женщина.

В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской грузовой автомобиль с топливной цистерной врезался в трамвай, в результате чего пострадала 64-летняя женщина. Об этом информирует полиция Харьковской области.

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На данный момент известно, что 54-летняя женщина, которая пострадала в этом ДТП – водитель трамвая. Она госпитализирована. 58-летний водитель грузовика DAF в аварии не пострадал.

Место происшествие изучали эксперты. Полиция провела все мероприятия, которые полагаются в таких случаях.

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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в ДТП погибли два пенсионера. На трассе Киев-Харьков произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi. Водитель ВАЗа и его пассажирка погибли.