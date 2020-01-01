Из протокола исключили Лопинавир/Ретонавир, а добавили Дексаметазон. Но последний не советуют использовать без наблюдения врачей.

Гидроксихлорохин продолжат использовать, несмотря на выводы ученых о его бесполезности facebook.com/cvODA

Минздрав изменил протокол лечения коронавируса, исключив из него Лопинавир/Ретонавир и добавив Дексаметазон. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Министерство здравоохранения на прошлой неделе провело очередное заседание нашей рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов нашей страны. Были внесены изменения в протоколы лечения. Было добавлено препарат Дексаметазон. Я бы хотел отметить, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема, каким образом он используется, применяется при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислородно зависимых состояниях”, - сообщил министр.

При этом он отметил, что препарат нельзя использовать без присмотра врача.

Напомним, британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом. Препарат на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, примерно на треть.

“Также были внесены изменения по расширению использования лекарственного средства Ремдесивира. Было полностью исключено из протокола применение таких лекарств, как Лопинавир/Ретонавир. Кроме того, были внесены изменения в схемы применения Гидроксихлорохина (Плаквенил). Он будет использоваться исключительно при средней тяжести болезни, только в стационаре”, - сказал Степанов.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине проходят испытания четыре препарата от коронавируса.

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