Минздрав: 25% тестов на Covid могут быть ложными

Вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей, а для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки.

В Минздраве заговорили о проблемах с тестами на коронавирус

До 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.

Это связано с тем, что для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.

"Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 больных умерли.