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Минздрав: 25% тестов на Covid могут быть ложными

Комментариев: 1
Вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей, а для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки.
В Минздраве заговорили о проблемах с тестами на коронавирус
В Минздраве заговорили о проблемах с тестами на коронавирус
 
До 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
 
Это связано с тем, что для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.
 
 
 "Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию", - говорится в сообщении ведомства.
 
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 больных умерли.
 
Минздрав изменил протокол лечения коронавируса, исключив из него Лопинавир/Ретонавир и добавив Дексаметазон.
 
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Теги: Минздрав, тесты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бокер    26.07.2020, 16:41
Оценка:  0
Бокер
В Китае закупали? Там же и прививки брать планируете.План власти на уменьшение народу в действии...
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