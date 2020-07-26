Минздрав: 25% тестов на Covid могут быть ложными
Вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей, а для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки.
До 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Это связано с тем, что для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.
"Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 больных умерли.
Минздрав изменил протокол лечения коронавируса, исключив из него Лопинавир/Ретонавир и добавив Дексаметазон.
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