Юрик опроверг слухи о возможном банкротстве "Укрзализныци"

"Укрзализныця" постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином.

Глава “Укрзализныци“ Иван Юрик в своем интервью опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о возможном банкротстве государственного ж/д перевозчика. Об этом сообщает “НВ Бизнес“.

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Юрик не отрицает, что на “Укрзализныцю“ очень сильно повлиял карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Во время карантина резко сократились грузоперевозки. При этом 80% доходов государственного железнодорожного перевозчика как раз составляют грузоперевозки.

Однако, сейчас “Укрзализныця“ постепенно справляется с ситуацией. Причем без какой-либо большой внешней поддержки, а самостоятельно.

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В последнее время в компании происходят масштабные кадровые изменения в правлении и в топ-менеджменте. Некоторые руководители не дали результат, который необходим для преодоления кризиса. Юрик надеется, что по итогам кадрового конкурса назначат постоянного председателя правления и сформируют команду профессионалов.

Напомним, что на прошлой неделе сломался поезд Hyundai № 726, который направлялся из Киева в Харьков. Проблемы у поезда были обнаружены на станции Люботин. Вагоны с пассажирами присоединили к другому локомотиву, и он довез их к месту назначения.