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Чтобы построить дом, Шабунин взял взаймы у тещи-пенсионерки

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Стало известно, за чей счет возвели дом активиста, который недавно пострадал от пожара.
Речь идет о доме, пострадавшем от пожара
Речь идет о доме, пострадавшем от пожара
facebook.com/nakipelovo/

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин показал источники доходов, которые позволили ему построить дом. Так, он указал, что одолжил денег на строительство у тещи Татьяны Гришиной.

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Ранее антикоррупционер говорил, что строил дом за счет займов. Как оказалось, уточненная информация содержится в декларации Шабунина за прошедший год.

Согласно официальным данным, родственница заняла активисту 478 тыс. грн. При этом известно, что Татьяна Гришина – пенсионерка и не имеет собственного бизнеса.

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Также есть сведения о том, что в прошлом году Виталий Шабунин заработал 1,3 млн грн дохода и купил авто за 300 тыс. грн.

Отметим, что речь идет о доме, в котором недавно произошел пожар. Активист считает, что его подожгли.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на поджог дома активиста.

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Теги: дом, теща, декларация, доход, займ, долг, Шабунин, строительство
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