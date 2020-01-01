На Херсонщине полицейский утонул, спасая подростков

Находившийся на отдыхе коп увидел, как детей уносит в море, и бросился их спасать.

В Херсонской области полицейский утонул, бросившись спасать подростков, которых на надувных кругах начало относить в море. Как сообщает местное издание “Типичный Херсон“, ЧП произошло на Арабатской стрелке, куда сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой на отдых.

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Сообщается, что супружеская пара поставила палатку возле села Стрелковое и отправилась купаться. 33-летний старший сержант увидел, как в море уносит группу подростков. Он, а также другие отдыхающие бросились на помощь детям.

Подросткам помогли добраться до берега, однако полицейский пропал — немногим позже его обнаружили мертвым.

Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие. Семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи, - отметила пресс-офицер областного управления полиции охраны Жанна Нечай.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине коп на авто сбил человека и сбежал. Личность полицейского удалось установить только через три дня. Он уволен со службы, проводится расследование.