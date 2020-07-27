В Крыму психопат ударом ножа отправил врача в реанимацию

Прибывший на вызов врач скорой помощи не успел среагировать на удар ножом со стороны буйного пациента.

Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу в реанимационное отделение bihus.info

Находившийся в неадекватном агрессивном состоянии 33-летний житель Симферополя ранил ножом работника скорой помощи, прибывшего по вызову. Об этом в понедельник, 27 июля 2020 г., сообщил крымский центр медицины катастроф.

По его данным, когда работники бригады скорой помощи зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в шею.

Остальные медики среагировали оперативно, зафиксировав пациента. Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщалось, с начала пандемии коронавируса в марте и до конца мая в 13 странах зафиксировано 208 нападений на медиков и медучреждения, работающие с COVID-19.

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