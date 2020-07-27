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В Крыму психопат ударом ножа отправил врача в реанимацию

Комментариев: 2
Прибывший на вызов врач скорой помощи не успел среагировать на удар ножом со стороны буйного пациента.
Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу в реанимационное отделение
Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу в реанимационное отделение
bihus.info
 
Находившийся в неадекватном агрессивном состоянии 33-летний житель Симферополя ранил ножом работника скорой помощи, прибывшего по вызову. Об этом в понедельник, 27 июля 2020 г., сообщил крымский центр медицины катастроф.
 
 
По его данным, когда работники бригады скорой помощи зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в шею.
 
Остальные медики среагировали оперативно, зафиксировав пациента. Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как стабильное.
 
Как сообщалось, с начала пандемии коронавируса в марте и до конца мая в 13 странах зафиксировано 208 нападений на медиков и медучреждения, работающие с COVID-19.

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Теги: Крым, медики, врачи, врач, скорая помощь, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vodavozz    27.07.2020, 20:47
Оценка:  -20
Vodavozz
Бигмир,все российские новости будешь публиковать?)))))
FriendLoki    27.07.2020, 20:53
Оценка:  0
FriendLoki
Много "+" сов )))
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