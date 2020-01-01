Сейчас незаконный источник дохода чиновницы тщательно изучают в ГБР.

Чиновница налоговой систематически вымогала взятки с бизнеса на Донбассе

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Чиновница налоговой систематически вымогала взятки с бизнеса на Донбассе

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в получении взятки одному из руководителей управлений ГУ ГНС в Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, чиновница налоговой наладила незаконную схему получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий осуществлению хозяйственной деятельности. За свои “услуги“ требовала до 1 процента от валового оборота предприятий за месяц, что составляет около 1 000 долларов.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР задокументированы факты получения взяток на общую сумму более 50 тыс. гривен.

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Сейчас проводятся обыски в Славянско-Лиманском управлении ГУ ГНС в Донецкой области и по месту жительства подозреваемой.

В случае доказательства вины взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом депутата поймали на получении взятки. Чиновник обещал земельный участок в обмен на предоставление неправомерной выгоды.