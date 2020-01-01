Известно, когда в Украину вернется жара

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют отсутствие значительных осадков.

Опубликован прогноз погоды на неделю с 2 августа по depositphotos.com

В воскресенье, 2 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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“Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 18 °; днем 21-26°“ - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

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В понедельник-вторник (3-4 августа) в стране также прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и ​​Прикарпатье днем ​​4 августа грозовые дожди.

Температура 3 августа ночью 8-13 °, днем ​​22-27 °, 4 августа ночью 11-16 °, днем ​​25-30° - говорится в сообщении

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В среду-четверг (5-6 августа) в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах страны осадки не прогнозируются.

Температура ночью 12-18 °, на побережье морей до 20 °; днем 23-29 °, в южных и восточных областях до 32 °, 5 августа на западе страны 18-23 ° - подытожили синоптики

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