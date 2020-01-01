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Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус СЭЗ

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Кравчук предложил более активно информировать граждан о переговорном процессе в Минской контактной группе.
Первый президент Украины и глава трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук
Первый президент Украины и глава трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук
АР

Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает DW

Подтвердил, что такое предложение прозвучало - представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. Однако приводить его детали он не стал. 

Также, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Сообщается, что украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

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Теги: Кравчук, переговоры, донбасс, статус
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Источник: korrespondent.net

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