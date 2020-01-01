Лобовое столкновение под Киевом: есть погибший и пострадавшие

Один из автомобилей на высокой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Предварительно водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Под Киевом вечером в понедельник, 3 августа произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в ходе которого четыре человека пострадали и один погиб, сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: В сети появилось впечатляющее видео ДТП с переворотом в Киеве

Отмечается, что BMW и SKODA столкнулись на трассе между селами Крюковщина и Тарасовка.

"Смертельное лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом с Крюковщины на Тарасовку: погиб один человек, труп зажат в авто. четверо пострадавших", – говорится в сообщении.

Причина аварии не указывается, однако по предварительным данным, виновник находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, днем ранее в аварии на Киевщине погибли четыре человека. Столкновение произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр.