Показано видео, как в Днепре горели легковушки

За сутки в городе огонь уничтожил два авто.

Во время пожара никто не пострадал dp.dsns.gov.ua

Первый инцидент зафиксирован на ул. Богомаза в Днепре. Там на стоянке воспламенилось авто Daewoo Sens.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя охватило 5 кв.м площади. Пожар тушило пятеро спасателей. Никто не пострадал. В то же время машина была полностью уничтожена огнем.

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В тот же день на ул. Богдана Хмельницкого во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 21053. Когда прибыли спасатели, огонь распространился на площади 4 кв.м. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали семь сотрудников спасательной службы.

Напомним, ранее мы писали, что во время пожара во Франции заживо сгорели 1,7 тысяч свиней.

