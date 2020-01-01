Показано видео, как в Днепре горели легковушки
Первый инцидент зафиксирован на ул. Богомаза в Днепре. Там на стоянке воспламенилось авто Daewoo Sens.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.
Пламя охватило 5 кв.м площади. Пожар тушило пятеро спасателей. Никто не пострадал. В то же время машина была полностью уничтожена огнем.
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В тот же день на ул. Богдана Хмельницкого во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 21053. Когда прибыли спасатели, огонь распространился на площади 4 кв.м. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали семь сотрудников спасательной службы.
Напомним, ранее мы писали, что во время пожара во Франции заживо сгорели 1,7 тысяч свиней.