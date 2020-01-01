Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во дворе харьковской больницы обнаружили гранату

Комментариев: 0
Взрывчатку предварительно отнесли к временам Второй мировой войны.
Гранату откопали во время работ строители. Фото иллюстративное
Гранату откопали во время работ строители. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Опасную находку заметили на территории больницы Харькова на ул. Ак. Павлова. Там строители проводили земляные работы и откопали боеприпас.

Читай также: На Прикарпатье мужчина ружьем и гранатой отгонял копов от конопли

Об этом сообщает управление полиции в Харьковской области.

На место вызвали оперативников и спасателей-взрывотехников.

Эксперты осмотрели найденный предмет и постановили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны. У нее была сломана рукоятка, а корпус поврежден из-за корозии.

Обошлось  без эвакуации.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе бросили гранаты в общественного активиста.

Поделись:
Теги: граната, больница, Харьков, находка, РГД, Вторая мировая война, боеприпас
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь