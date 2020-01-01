Во дворе харьковской больницы обнаружили гранату
Взрывчатку предварительно отнесли к временам Второй мировой войны.
Опасную находку заметили на территории больницы Харькова на ул. Ак. Павлова. Там строители проводили земляные работы и откопали боеприпас.
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Об этом сообщает управление полиции в Харьковской области.
На место вызвали оперативников и спасателей-взрывотехников.
Эксперты осмотрели найденный предмет и постановили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны. У нее была сломана рукоятка, а корпус поврежден из-за корозии.
Обошлось без эвакуации.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе бросили гранаты в общественного активиста.