Во дворе харьковской больницы обнаружили гранату

Взрывчатку предварительно отнесли к временам Второй мировой войны.

Гранату откопали во время работ строители. Фото иллюстративное depositphotos.com

Опасную находку заметили на территории больницы Харькова на ул. Ак. Павлова. Там строители проводили земляные работы и откопали боеприпас.

Читай также: На Прикарпатье мужчина ружьем и гранатой отгонял копов от конопли

Об этом сообщает управление полиции в Харьковской области.

На место вызвали оперативников и спасателей-взрывотехников.

Эксперты осмотрели найденный предмет и постановили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны. У нее была сломана рукоятка, а корпус поврежден из-за корозии.

Обошлось без эвакуации.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе бросили гранаты в общественного активиста.

