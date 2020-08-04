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Минюст анонсировал распродажу тюрем: Назван первый объект для торгов

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Уже в этот четверг стартует мероприятие, посвященное распродаже неиспользуемых тюрем.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Министерство юстиции анонсировало начало “большой распродажи тюрем“, которая стартует 6 августа. Соответствующее заявление размещено на официальной Facebook-странице ведомства.

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“Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу – государственного учреждения “Ирпенский исправительный центр (№ 132)“, - говорится в заявлении.

Как рассказали в Минюсте, этот исправительный центр расположен в центре поселка Коцюбинское под Киевом. Объект законсервировали еще в 2019 году, когда в августе того же года последних осужденных перевели в другой исправительный центр.

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Отмечается, что на продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца лета в Украине начнут продавать тюрьмы. Минюст планирует пустить “с молотка“ замороженные и освобожденные тюрьмы.

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Теги: Минюст, тюрьма, аукцион
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    04.08.2020, 17:46
Оценка:  0
БРОКЕР_666
ваще рамсы попутали "слуги" каломойши
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