Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Абитуриентам из Крыма предоставят сопровождение

Комментариев: 1
Желающим поступать в вузы на материковой Украине предоставят сопровождение, помогут пересечь КПВВ и разобраться с документами.
Крымским абитуриентам помогут со вступлением
Крымским абитуриентам помогут со вступлением
Dnepr.info

Абитуриентам из Крыма, желающим продолжить обучение на материковой части Украины, в период вступительной кампании предоставят индивидуальное сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г. Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной "горячей линии": 0800502192; с помощью сети Skype - учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: zvernennia@ppu.gov.ua ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что готовы помочь также в случае возникновения вопросов относительно поступления, или необходимых документов.

В МОН озвучили нововведения для абитуриентов

Ранее Минобразования вывело конкурсные баллы для абитуриентов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, ВУЗы, абитуриенты, вступительная кампания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
БРОКЕР_666    05.08.2020, 08:07
Оценка:  0
БРОКЕР_666
ну если абитуриенты с донбабве ещё могут знать УКР. мову и скорей всего наверняка знают, то насчёт крысчан я сильно сомневаюсь
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь