Абитуриентам из Крыма предоставят сопровождение

Желающим поступать в вузы на материковой Украине предоставят сопровождение, помогут пересечь КПВВ и разобраться с документами.

Абитуриентам из Крыма, желающим продолжить обучение на материковой части Украины, в период вступительной кампании предоставят индивидуальное сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г. Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной "горячей линии": 0800502192; с помощью сети Skype - учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: zvernennia@ppu.gov.ua ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что готовы помочь также в случае возникновения вопросов относительно поступления, или необходимых документов.

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