На Ивано-Франковщине селяне перекрыли дорогу

Протестующие требуют, чтобы местные власти начали ремонт дороги "Богородчаны-Гута".

Сегодня, 6 августа, в Ивано-Франковской области жители двух сел в знак протеста частично перекрыли региональную дорогу “Богородчаны-Гута“ перед поворотом на Глебовку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Перекрытие дороги началось в 11:00. В акции участвует более 100 человек. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу. Пропускают только служебный транспорт (автомобили “скорой помощи“ и пожарные машины).

Протестующие требуют, чтобы местные власти отремонтировали дорогу “Богородчаны-Гута“. Руководство облавтодора приехало на место акции, и сейчас осматривает дорогу.

Очевидцы сообщают, что местным жителям ранее пообещали до 15 июля начать ремонт дороги, однако это до сих пор не произошло.

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Общественный порядок на акции охраняют 10 полицейских. Они напоминают пешеходам и водителям, что нужно толерантно относиться друг к другу.

Ранее в Полтавской области жители села Ялосоветское перекрыли трассу Киев-Харьков. Они требовали, чтобы власти разобрались с ситуаций вокруг смены руководства ГП «ОХ им. 9 Сичня».