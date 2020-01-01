"Театр абсурда": Замглавы МИД Боднар об уголовном деле против него

Дипломат возмутился тем, что его пытаются привлечь к ответственности за отстаивание официальной позиции государства.

Заместитель главы МИД Василий Боднар считает “абсурдом“ открытие против него уголовного дела из-за письма о геноциде армян в Османской империи. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook.

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“Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя Главы МИД Украины (то есть мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины!“, - написал замглавы МИД.

Боднар отметил, что действовал в рамках полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины, а в письме отражена не его личная позиция, а официальная позиция государства Украина.

Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель – министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства. Я готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами. Если кто-то намерен меня “сломать“, заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: “Не дождетесь!“ - заявил Боднар.

Напомним, ранее депутат из фракции “Слуга народа“ Дарья Володина сообщила, что по ее заявлению ГБР открыло производство против Боднара “о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины“. Поводом стало письмо за подписью Боднара, которое предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи и в нем разъяснялось, что Украина не признает “геноцид армянского народа“.