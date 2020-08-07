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Певицу Глюкозу не пустили в Украину и запретили въезд на три года

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Причиной запрета стали ее неоднократные визиты в оккупированный Крым.
Певицу Глюкозу не пустили в Украину и запретили въезд на три года
© dpsu.gov.ua
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Певицу Глюкозу не пустили в Украину и запретили въезд на три года
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Российской певице Наталье Ионовой, известной как “Глюкоза“, на 3 года запретили въезд на территорию Украины. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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“Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев“ выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров“, - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, “Глюкоза“ неоднократно ездила на концерты и вечеринки в Крым. Однако в ходе общения с украинскими пограничниками певица постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале заявляла, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

По словам Ионовой, в Украину она планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований Закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины“ россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь, - отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее СБУ запретила Валерию Сюткину въезд в Украину. Решение принято в связи с его заявлениями о “целесообразности“ аннексии Крыма.

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Теги: Крым, ГПСУ, Глюкоза
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Комментариев (1)
lusyika    07.08.2020, 13:41
Оценка:  0
lusyika
Мокшам, як медом намазано в Україні!!!!! Чого не їхати до рідного Челябінська??? Магадану??? Та і на колиму можна!!!!!
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